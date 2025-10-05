Россия совершает массированный обстрел Украины: где раздаются взрывы

РФ обстреливает Украину

Россия в ночь на 5 октября совершает очередной массированный обстрел Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили, что беспилотники фиксируются в восточных, южных, северных, центральных и западных областях страны.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95мс и направляются на пусковые рубежи.

Известно, что взрывы были слышны в Запорожье, Одессе, Киеве и ряде областей Украины.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 5 октября в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья».

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 5 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.