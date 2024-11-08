Россия совершила массированную атаку дронами на Одесский район: есть повреждения инфраструктуры и ранены

Пока известно о двух раненых людях.

Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и ранены.

Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна.

Пока известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Читайте также: