Россия совершила массированную атаку дронами на Одесский район: есть повреждения инфраструктуры и ранены

Пока известно о двух раненых людях.
Российские террористы совершили массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и ранены.
Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе и районе повреждены частные жилые дома, у нескольких возникло возгорание. В одном из учебных заведений Одессы выбиты окна и поврежден фасад. Также из-за повреждений осколками в Одессе произошла разгерметизация и возгорание двух газовых труб. В ряде построек выбиты окна.
Пока известно о двух раненых людях: в Одессе и пригороде.
Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
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