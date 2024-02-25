Россия совершила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

В воскресенье, 25 февраля, российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Кировоградщина пережила очередную массированную ракетную атаку", — подчеркнул руководитель ОВА.

По словам Райковича, в Кропивницком районе предварительно обошлось без пострадавших. Информации о разрушении гражданских объектов тоже нет.

К слову, сегодня в ряде областей, в том числе и в Кировоградской, несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. Воздушные силы предупреждали ракеты в направлении областного центра и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

Как сообщалось, в Кропивницком прогремели взрывы во время одной из тревог, продолжавшейся с 17:56 до 18:19. Снова громко в городе было во время следующей тревоги – 18:46-20:31.

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