Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины: куда целился враг

Российские захватчики в октябре 27 августа совершили очередной массированный ракетный удар Украины.

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Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг совершал запуски крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины из Брянской области на Черниговщину. Далее крылатые ракеты направлялись в сторону Киева, юга и запада Украины.

Мониторинговые каналы сообщали, что враг целился в энергетическую инфраструктуру.

Пока информации о попаданиях и пострадавших не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому году вечером, 26 августа.

Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.

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