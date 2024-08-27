Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины: куда целился враг

Запуски крылатых ракет Х-101 производились со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Российские захватчики в октябре 27 августа совершили очередной массированный ракетный удар Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг совершал запуски крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95.
Ракеты заходили в воздушное пространство Украины из Брянской области на Черниговщину. Далее крылатые ракеты направлялись в сторону Киева, юга и запада Украины.
Мониторинговые каналы сообщали, что враг целился в энергетическую инфраструктуру.
Пока информации о попаданиях и пострадавших не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому году вечером, 26 августа.
Кроме того, мы также информировали, что в Днепре во время ракетного удара погиб мужчина, который в последний момент решил проверить воду в сети.
Читайте также:
- Зеленский: "Украина готовит ответ на удары РФ"
- Как Россия использует атаку по Украине: эксперт указал на месть
- В ОВА сделали заявление о Киевской ГЭС и последствиях атаки
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.