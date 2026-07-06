Россия совершила пуски "Калибров" после взлета Ту-95МС: мониторинговые каналы сообщают о ракетной угрозе

Калибр / © Associated Press

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В ночь на 6 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Впоследствии мониторинговые каналы проинформировали о пусках крылатых ракет морского базирования "Калибр". Пока официальное подтверждение этой информации от Воздушных сил ВСУ не обнародовано.

В воздушных силах призывали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги немедленно пройти к укрытиям.

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