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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
339
Время на прочтение
1 мин

Россия совершила пуски "Калибров" после взлета Ту-95МС: мониторинговые каналы сообщают о ракетной угрозе

После взлета нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" мониторинговые каналы сообщили о пусках крылатых ракет морского базирования "Калибр". Официальные службы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Калибр

Калибр / © Associated Press

В ночь на 6 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Впоследствии мониторинговые каналы проинформировали о пусках крылатых ракет морского базирования "Калибр". Пока официальное подтверждение этой информации от Воздушных сил ВСУ не обнародовано.

В воздушных силах призывали граждан внимательно следить за официальными сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги немедленно пройти к укрытиям.

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Дата публикации
Количество просмотров
339
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