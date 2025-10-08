Военные РФ / © Associated Press

Полномасштабное вторжение РФ превратило Черное море в арену регулярных военных действий. А эпицентром противостояния стали нефтегазодобывающие платформы, известные как «вышки Бойко». Хотя в 2023 году Силам обороны Украины удалось вернуть эти стратегические объекты под свой контроль, Россия не оставляет попыток снова их захватить.

Об этом пишет Радио Свобода.

Подразделение «Эспаньола»: от ультрас до «морской ПВК»

На этом направлении, в частности для «обороны берегов оккупированного Крыма» от ВСУ, действует российское подразделение «Эспаньола», сформированное в 2024 году.

«Эспаньола» не является частью Минобороны РФ, но сотрудничает с ним. Она стремится стать «первым морским ЧВК» в России для выполнения военных задач на море, рассчитывая на легализацию своего статуса через будущий закон о частных военных компаниях. По данным руководства, подразделение создано под эгидой российского главы Крыма Сергея Аксенова (хотя тот публично об этом не заявлял) для усиления береговой обороны.

Пока морской отряд активно участвует в боях вокруг захваченных Россией в 2014 году нефтегазовых вышек, которые военные РФ использовали для разведки и логистики.

Первоначально «Эспаньола» была сухопутным подразделением, связанным с российскими ПИК, ГРУ. Также бизнесменами из окружения Путина (братья Ротенберги) и госкомпаниями. По данным ГУР МОУ, подразделение финансируется средствами партии «Единая Россия». В «Эспаньолу» набирают футбольных «ультрас», радикалов, а еще гражданских из бедных регионов РФ, которых, по утверждениям ГУР, используют в «мясных» штурмах как «пушечное мясо».

Сформированное преимущественно из футбольных фанатов подразделение возглавляет Станислав Орлов (позывной «Испанец»). Морскую группировку, появившуюся в 2024 году после значительных потерь Черноморского флота РФ, возглавляет человек с позывным «Алтай».

Планы и Противоречия

Морской отряд «Эспаньола» имеет амбициозные планы, включающие:

Усиление береговой обороны и борьбу с украинскими морскими дронами (БЭКами). Охрана российского «теневого флота», портов, береговой линии и объектов союзников/корпораций в Черном море.

Однако, несмотря на обещания «креативных идей», морская «Эспаньола» пока не может похвастаться значительными успехами. Российские «военкоры» критикуют тактику использования бойцов на газодобывающих установках, называя это «гарантированной гибелью» из-за уязвимости вышек к украинским ударам.

В октябре стало известно о расформировании сухопутной части «Эспаньолы» и включении ее участников в структуры Минобороны РФ. При этом морской отряд пока остается «в свободном плавании».

Доминирование Украины на море

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар отмечает, что, несмотря на отсутствие собственного флота, СОУ вытеснили российский флот и сохраняют доминирование в Черном море с середины июля 2023 года.

Украинский контроль над акваторией и уничтожение российского присутствия на платформах 11 сентября 2023 является стратегическим преимуществом Украины. Эта ситуация усугубляет переговорные позиции Киева на дипломатической арене, подтверждая, что «страна без флота загнала российский флот в противоположный угол Черного моря».

Напомним, История российского вторжения в Украину — это история несбывшихся ожиданий. Сначала НАТО считало Россию безудержной силой, затем наблюдатели ошибочно поверили, что российская армия близка к краху. Сейчас, чтобы понять положение дел, политики должны признать ключевой фактор: Москва извлекла глубокие уроки из своих неудач и систематически адаптировала свою военную и производственную стратегию.

Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о «исчерпании импульса» по урегулированию войны против Украины, который появился после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске.