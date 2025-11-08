Атомная электростанция / © ТСН

Реклама

Во время ночной воздушной атаки российской террористической армии по энергетическим объектам Украины был нанесен удар по подстанциям двух украинских АЭС. МИД Украины требует срочно созвать Совет МАГАТЭ.

Об этом сообщил в субботу, 8 ноября, министр иностранных дел Андрей Сибига

По его словам, Россия обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции.

Реклама

«Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

МИД Украины призвал к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ «для реагирования на эти неприемлемые риски».

Сибига также заявил, что Китай и Индия должны надавить на Москву, чтобы остановить ядерный шантаж РФ.

«Мы также призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, в частности Китай и Индию, требовать от России прекращения безрассудных атак на ядерную энергетику, которые рискуют привести к катастрофическому инциденту», — говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, накануне, 7 ноября, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что для того, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС было объявлено локальное перемирие.