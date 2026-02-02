ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
156
Время на прочтение
2 мин

Россия сознательно атаковала роддом и автобус: эксперты объяснили тактику Кремля

После ударов по автобусу известно о 12 погибших.

Атака РФ на автобус.

Атака РФ на автобус.

Армия Российской Федерации лишь в течение суток 1 февраля совершила два сознательных циничных удара по мирным жителям Украины в Запорожской и Днепропетровской областях. Эти атаки привели к значительным жертвам среди гражданского населения.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Атака на роддом

Американские специалисты отмечают, что накануне беспилотники армии РФ ударили по роддому в городе Запорожье. В результате атаки возник пожар в приемной гинекологического отделения.

По данным властей, были ранены несколько человек в частной стоматологии, арендующей помещение непосредственно в этом коммунальном учреждении.

В роддоме находились две роженицы. Они и младенцы не пострадали и выписаны под наблюдение врачей.

Удар по роддому в Запорожье.

Удар по роддому в Запорожье.

Удар по роддому в Запорожье.

Удар по роддому в Запорожье.

Удар по автобусу

Кроме того, 1 февраля у города Терновка Павлоградского района российские войска нанесли удар по автобусу компании ДТЭК, который перевозил шахтеров. Четыре беспилотника Shahed атаковали транспортное средство, убив по меньшей мере 12 человек и ранив по меньшей мере 16 человек.

Сегодня, 2 февраля, в Днепропетровской области объявлен День траура.

Автобус, который атаковали дроны РФ.

Автобус, который атаковали дроны РФ.

«ISW продолжает оценивать, что Россия отдает приоритет ударам по гражданскому населению, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по деморализации украинского населения», — говорится в отчете.

Напомним, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал новые подробности расстрела шахтерского автобуса «Шахедами». Российские операторы дронов сознательно и целенаправленно атаковали гражданское транспортное средство, убежден он.

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie