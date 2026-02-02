Россия сознательно атаковала роддом и автобус: эксперты объяснили тактику Кремля

Атака РФ на автобус.

Армия Российской Федерации лишь в течение суток 1 февраля совершила два сознательных циничных удара по мирным жителям Украины в Запорожской и Днепропетровской областях. Эти атаки привели к значительным жертвам среди гражданского населения.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Атака на роддом

Американские специалисты отмечают, что накануне беспилотники армии РФ ударили по роддому в городе Запорожье. В результате атаки возник пожар в приемной гинекологического отделения.

По данным властей, были ранены несколько человек в частной стоматологии, арендующей помещение непосредственно в этом коммунальном учреждении.

В роддоме находились две роженицы. Они и младенцы не пострадали и выписаны под наблюдение врачей.

Удар по роддому в Запорожье.

Удар по автобусу

Кроме того, 1 февраля у города Терновка Павлоградского района российские войска нанесли удар по автобусу компании ДТЭК, который перевозил шахтеров. Четыре беспилотника Shahed атаковали транспортное средство, убив по меньшей мере 12 человек и ранив по меньшей мере 16 человек.

Сегодня, 2 февраля, в Днепропетровской области объявлен День траура.

Автобус, который атаковали дроны РФ.

«ISW продолжает оценивать, что Россия отдает приоритет ударам по гражданскому населению, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по деморализации украинского населения», — говорится в отчете.

Напомним, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов рассказал новые подробности расстрела шахтерского автобуса «Шахедами». Российские операторы дронов сознательно и целенаправленно атаковали гражданское транспортное средство, убежден он.