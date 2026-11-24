Взрывы в Одессе. / © Associated Press

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Во вторник, 24 ноября, российские войска атаковали Одессу. В результате вражеского удара пострадала инфраструктура города.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

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Россия атаковала Одессу: что известно о последствиях

По предварительной информации, в результате российской атаки в городе получила повреждения инфраструктура.

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«Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура», — сообщил Сергей Лысак.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки на город. В частности, сообщали: «Реактивный БПЛА курсом на Одессу с моря».

Пока информацию о последствиях вражеского удара уточняют. В частности, устанавливают масштабы повреждений.

Напомним, 24 ноября российская армия также атаковала Винницу. В результате вражеских ударов в городе поврежден объект критической инфраструктуры, общественный транспорт и остановки. Известно о четырех травмированных.

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