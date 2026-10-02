Крымский мост

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Командование Черноморского флота направило в воинские части приказ о существенном увеличении частоты патрулирования акватории Черного моря.

Об этом сообщили партизаны движения АТЕШ.

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По их данным, личному составу поставлена задача повысить интенсивность учений по отражению угроз с моря, а также отработать взаимодействие между операторами БпЛА, подразделениями ПВО, расчетами РЭБ и экипажами патрульных катеров.

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По имеющейся информации, российское командование ожидает активизацию сил обороны Украины в районе символических дат — в частности, годовщины удара по Крымскому мосту (8 октября).

«На флоте опасаются, что к этой дате могут быть посвящены новые масштабные атаки. Речь идет не обязательно о повторном ударе по самому мосту, а о возможных комбинированных ударах по кораблям ЧФ РФ в пунктах базирования, логистическим маршрутам и судам „теневого флота“, — считают партизаны.

Напомним, среди российских оккупантов в аннексированном Крыму ходили слухи о якобы подготовке Украиной морской десантной операции на побережье полуострова.

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