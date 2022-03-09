Россия стремительно теряет свою военную технику, которую стянула к границам Украины – CNN

Россия стремительно теряет свою военную технику, которую стянула к границам Украины – CNN

Эта техника уничтожена или пока что выведена из строя.

По данным американской разведки, российские войска уже потеряли от 8 до 10% военной техники, ранее стянутой к границам для вторжения в Украину.

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Как сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, речь идет о танках, самолетах, артиллерии и другом военном имуществе. Эта техника уничтожена или пока что выведена из строя.

На прошлой неделе американская разведка сообщала о потерях от 3% до 5% единиц техники РФ в Украине.

Ранее в Минобороны США заявили, что Россия выпустила в Украину более 625 ракет.

Напомним, с начала войны, 24 февраля, жертвами вооруженной агрессии России стали 1 335 мирных украинцев: 474 гражданских человека были убиты оккупантами, еще 861 человек пострадал.