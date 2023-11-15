Россия стремится перехватить инициативу на поле боя в Украине – ISW

Они проводят несколько одновременных наступательных операций на востоке Украины, хотя остается непонятным, смогут ли российские войска полностью возобновить инициативу.

Об этом сообщает Институт исследования войны ISW.

Но украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.

Несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта сложна, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 13 ноября во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном заявил, что авдиевское, купянское и марьинское направления являются наиболее интенсивными, но отметил, что украинские войска продолжают наступательные действия. на неопределенных участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия по нескольким направлениям и пытаются, в частности, возобновить инициативу к северу и югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских обстрелов в купянском, авдеевском и донецком направлениях.

Заявления украинских официальных лиц по поводу нынешних темпов российских операций на линии фронта согласовываются с оценкой ISW относительно продолжающихся российских наступательных операций, в частности, на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также читайте В ВСУ заинтриговали заявлением о больших успехах на юге

Однако российским войскам, вероятно, будет трудно полностью возобновить инициативу на театре, а украинские войска продолжают собственные наступательные операции и преуспевают на тактическом уровне вдоль фронта, в частности, в западной Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсона.

Российскому военному командованию, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные российские элементы на определенных участках фронта для защиты от текущих украинских наступательных операций или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, завершатся без подкрепления. Эти решения, вероятно, помешают способности России полностью восстановить инициативу в ближайшие недели.

Напомним, ранее специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали слова главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного о позиционном характере войны в Украине. По их мнению, они более четко определяют соображения Залужного относительно изменений, которые должна осуществить Украина, чтобы преодолеть нынешнюю "позиционную" стадию войны, чем интервью для этого издания The Economist.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.