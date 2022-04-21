Россия стягивает в Украину войска из Сирии: военные упорства командиров не поддерживают и пишут рапорты на увольнение

Россия стягивает в Украину войска из Сирии: военные упорства командиров не поддерживают и пишут рапорты на увольнение

В России в отдельные дивизии вызывают войска из Сирии, чтобы отправить в Украину.

В воздушно-десантные войска РФ вызывают подразделения из Сирии с целью отправки в Украину. Желающих идти насмерть немного, поэтому многие военнослужащие пишут рапорты на увольнение.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"Командование 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула) пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, во время которого было полностью уничтожено не менее пяти рот. В мае этого года запланировано вернуть всех военнослужащих 106 парашютно -десантной дивизии из Сирии, чтобы со "свежими силами" проявить себя в "специальной военной операции". Однако военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров и уже пишут рапорты на увольнение, которые будут поданы на подпись сразу же по прибытии в Россию", — сообщает журналист.

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По имеющейся у Романа Цымбалюка информации, уже написали рапорты на увольнение 20 человек, последовать их примеру запланировали около половины военнослужащих 106 пдд в Сирии.

Напомним, что в России контрактники не хотят умирать в Украине и дают драпака из армии. С начала года до 15 апреля для прохождения военной службы у 56 воинских частей Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, 23 из которых написали рапорты на увольнение, узнав о проведении "специальной военной операции" на территории Украины.