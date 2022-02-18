Россия стянула к украинским границам 190 тыс. военных — США

По оценке, как сказал постпред США, это самая масштабная мобилизация сил в Европе со времен Второй мировой войны.

Россия, по данным Вашингтона, могла еще больше стянуть военных к границам с Украиной – до 190 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в пятницу, 18 февраля, выступая в ОБСЕ.

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"Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 тыс. до 190 тыс. военнослужащих вблизи Украины ", – сказал он. Он также отметил, что это самая масштабная мобилизация сил в Европе со Второй мировой войны.

Постпред США подчеркнул, что такое количество военных сконцентрировано, в частности, вдоль границы Украины, Белоруссии и Крыма. Войска включают бойцов Росгвардии и подразделения пророссийских сил на востоке Украины.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия стянула к границам Украины около 140 тысяч своих военных и пока реально отводить армию не начала. По разведке США, численность сил РФ вблизи Украины составляет 150 тыс. человек.

Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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