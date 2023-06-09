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Россия стянула на ЗАЭС военных, технику и заминировала ее по периметру

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Россия стянула на ЗАЭС военных, технику и заминировала ее по периметру

На ЗАЭС оккупанты расположили грузовики со взрывчаткой и тяжелым оружием / Фото: Энергоатом

На крышах реакторных отделений сооружены пулеметные гнезда с русскими пулеметчиками и оружием.

На Запорожской атомной станции находятся 3,5 тыс. российских военных. Это гораздо больше, чем было за весь период оккупации.

Об этом во время телемарафона сообщил директор "Энергоатома" Петр Котин.

"В течение последних одного-двух месяцев количество (российских оккупантов на ЗАЭС — ред.) увеличивается. Это уже больше, чем персонала на Запорожской АЭС. Там расположены грузовики со взрывчаткой и тяжелым оружием", — заявил Котин.

Директор "Энергоатома" также сообщил, что станция заминирована по периметру.

"На сегодняшний день оборудование не заминировано. В то же время на крышах реакторных отделений расположены пулеметные гнезда с российскими пулеметчиками и оружием", — добавил он.

Добавим, что угрозы аварии на ЗАЭС пока нет, поскольку все реакторы станции остановлены. Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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Дата публикации
Просмотры
1902
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