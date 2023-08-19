Россия свозит своих "гастролеров" на оккупированные территории для проведения "выборов" — ЦНС

После провала с "референдумом" оккупанты надеются улучшить ситуацию на "выборах".

Российские захватчики на временно оккупированные территории Украины привезли политтехнологов, пропагандистов и наблюдателей из России, чтобы там провести так называемые "выборы".

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что на временно оккупированных территориях враг продолжает готовиться к имитации выборов. Для этого в регион прибывают специалисты из РФ.

"После провала с "референдумом", который проигнорировало большинство местного населения, кафиры надеются улучшить ситуацию на "выборах". Для этого на временно оккупированные территории прибывают политтехнологи, наблюдатели, организаторы массовок и пропагандисты. Контроль за "избирательным процессом" будут осуществлять представители российского ЦИК" ", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ЦНС, работники бюджетных предприятий вынуждены будут идти "голосовать" под роспись в определенный для предприятия день, а заранее расставленные пропагандисты будут снимать этот процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что на захваченных территориях россияне ищут подростков без паспортов РФ и угрожают родителям.

Кроме того, мы ранее информировали, что на оккупированных территориях Запорожья россияне анонсировали открытие кадетских классов в захваченных школах.

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