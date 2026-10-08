Россия несет огромные потери на фронте: Зеленский раскрыл новые шокирующие цифры

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Несмотря на огромные человеческие потери на фронте, которые только за прошлый месяц составили 42-43 тысячи человек, Россия не добивается успехов на поле боя.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами в Прилуках на месте ракетного удара РФ.

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Потери России на фронте выросли: Зеленский назвал новые цифры

По словам главы государства, с начала этого года россияне начали терять на фронте более 30 тысяч человек ежемесячно, а сейчас эти цифры выросли до 40 тысяч.

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«Вы можете себе представить? В начале этого года они начали терять на поле боя более 30 000 человек. И он не обращает внимания на это, ему безразлично, что происходит. То есть они теряют более 40 000 человек ежемесячно. Но это их дело — так думать, относиться к людям именно так», — сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для Украины гибель каждого человека является невосполнимой болью, в отличие от действий российского руководства. В качестве примера он привел гибель 22 человек в Прилуках в результате вражеского ракетного удара по многоэтажке.

«Если Путин не считает тысячи каждый месяц, то для меня, для нас, для всех людей, я уверен, что каждый ребенок — это трагедия для семьи, для Украины. Мы теряем просто детей. Ради чего? Ради одного человека», — подчеркнул президент.

Кроме того, президент назвал ужасающей ошибкой решение Европейского Союза снять санкции с двух российских олигархов на фоне войны. По его словам, несмотря на разговоры мировой бюрократии о необходимости ограничений, такие шаги недопустимы, поэтому украинская делегация поедет в Брюссель с новым списком из десяти человек и будет настаивать на санкциях против них.

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Напомним, 8 октября президент Владимир Зеленский вместе с министром иностранных дел Британии Эдом Милибэндом прибыли в Прилуки, чтобы посмотреть на последствия вражеского ракетного удара.

Они отметили, что единственным ответом на такую циничную атаку должно стать еще большее давление на Россию, которое заставит ее сесть за стол переговоров.

Ранее мы писали, что Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 1 542 720 военных, в том числе 2020 человек 5 октября.

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