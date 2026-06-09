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Россия теряет инициативу в войне: Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Президент Владимир Зеленский заявил, что хотя о полном проигрыше Кремля говорить рано, российская армия несет колоссальные потери и ежедневно теряет преимущество на поле боя.
Российская Федерация постепенно теряет инициативу в полномасштабной войне против Украины, а ситуация на фронте для Сил обороны сейчас значительно лучше, чем в начале российского вторжения.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью авторитетному британскому изданию The Guardian.
«Инициатива теряется день за днем»
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на все трудности, динамика боевых действий демонстрирует истощение наступательного потенциала врага. В то же время Зеленский призвал к реалистичным оценкам ситуации, отметив, что говорить об абсолютном оптимизме во время активных боевых действий сложно, ведь конечная цель Украины — полное завершение войны.
«Мы не можем сказать, что Россия проиграет эту войну, но можем сказать, что она теряет инициативу изо дня в день», — подчеркнул президент.
По словам Зеленского, текущая ситуация на передовой для Украины выглядит значительно лучше и стабильнее, чем два с половиной года назад, когда страна сдерживала первые массированные удары оккупантов.
Колоссальные потери РФ и поиск дипломатических решений
Президент также акцентировал на том, что армия страны-агрессорки продолжает нести колоссальные потери в живой силе и технике, пытаясь удержать позиции или продвинуться на отдельных участках.
Параллельно с усилением обороны Украина активно работает на дипломатическом треке. Зеленский отметил, что Киев продолжает искать разные форматы переговоров и привлекать международных партнеров для достижения справедливого мира и окончательного прекращения российской агрессии.
Напомним, по словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, весенняя наступательная кампания российских войск оказалась провальной, а май стал особенно неудачным месяцем для захватчиков.