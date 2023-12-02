Россия теряет свое влияние в международных институтах — Зеленский

Россия потеряла свое влияние в двух международных организациях, Германия "четко выполняет договоренности" по противовоздушной обороне, а США ввели новые санкции против российских субъектов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский говорил в субботу, 2 декабря, в традиционном вечернем видеообращении.

"Весомо, что Россия на днях потеряла свое влияние в двух международных институтах. Это Организация по запрету химического оружия и Международная морская организация – одна из ключевых в мире, которая занимается безопасностью. Действительно, террористам там не место. И больше в руководящих органах российских представителей не будет. Совершенно справедливо", – сказал он.

Украинский лидер выразил благодарность Германии за четкое исполнение договоренностей по ПВО для Украины.

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“Это спасение тысяч украинских жизней – реально сильный результат нашего двустороннего сотрудничества с канцлером Шольцом, со всеми в Германии, кто поддерживает защиту жизни и господство международного права. Есть и очередной оборонный пакет, в частности, это очень нужные снаряды для артиллерии, калибр 155”, — подчеркнул он.

Также Зеленский назвал важными санкции, введенные на этой неделе Соединенными Штатами Америки против российских субъектов, поддерживающих экономику агрессии.

"Это и те, кто помогает нарушать ценовой потолок на российскую нефть, и те, кто в иранских структурах работает на дестабилизацию. Это чрезвычайно полезно для приближения справедливого мира – чтобы каждая неделя приносила санкционные новости, чтобы санкциям прибавлялось эффективности", – отметил президент.

Напомним, президент Зеленский сделал откровенное заявление о войне — он признал определенные неудачи и раскрыл секреты объемов переданного оружия от союзников. Также президент предупредил украинцев о тяжелой зиме, анонсировал наращивание производства собственного оружия и рассказал, будут ли выборы во время войны.

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