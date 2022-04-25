Россия тратит колоссальные ресурсы на поддержание войны: Зеленский

РФ забирает у своих людей все, что могло бы развивать ее саму, отметил президент Украины.

Россия тратит колоссальные ресурсы на поддержание войны.

Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 25 апреля.

"Россия может тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы поддерживать войну. На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проиграешь. Если собираешься уничтожить соседей – проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю – ты проиграешь. И если пошел против украинцев – проиграешь", — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов ВСУ освободили от оккупантов.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

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