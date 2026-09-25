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Россия целенаправленно атаковала авто в Одесской области: есть погибший и раненый
В Одесской области после объявления тревоги энергетики отъехали от подстанции, но российский дрон изменил курс и атаковал их автомобиль — есть погибший и раненый.
Россия атаковала Одесщину дронами днем 25 сентября. Во время массированного обстрела беспилотник РФ намеренно ударил по автомобилю энергетиков, отъезжавшего от подстанции после объявления тревоги.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Российский дрон атаковал авто энергетиков в Одесской области
По его словам, в результате попадания в автомобиль «ДТЭК Одесские электросети» один энергетик погиб на месте, еще один получил ранения.
По данным должностного лица, после сигнала воздушной тревоги машина энергетиков отъехала от подстанции. Однако российский дрон намеренно изменил курс, чтобы атаковать именно гражданский транспорт.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Олег Кипер.
В течение дня область подверглась и другим обстрелам. В результате атак поврежден инфраструктурный объект и склады предприятия — там пострадали еще три человека. Пожар быстро потушили спасатели. На местах трудятся соответствующие службы, а полиция фиксирует военные преступления РФ.
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Напомним, утром 25 сентября РФ снова ударила по Киеву. В городе прогремели взрывы, а на Печерске дрон попал в многоэтажку — погиб 14-летний парень.
Также в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в офисное здание. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, загорелись автомобили на парковке. Пожар был ликвидирован.
Также утром 25 сентября в Хмельницком были слышны звуки взрывов во время воздушной тревоги. Силы ПВО работали по российским беспилотникам.