Россия целенаправленно бьет по Одесщине: Зеленский сделал жесткое заявление относительно ответственных за ПВО

Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Владимир Зеленский заявил, что подробно знает о ситуации в Одесской области, связанной с российскими ударами и их последствиями. В настоящее время проходит разбор с ответственными за ПВО в регионе.

Об этом украинский лидер заявил на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Я понимаю в деталях, что там происходит… Сразу после массовых ударов. Они постоянно там проходят», — подчеркнул президент.

По его словам, после последних событий власти провели несколько совещаний, дали командованию задачу быстро обеспечить людей продуктами, горючим, лекарствами. Уже реализуют временные инфраструктурные решения, в том числе понтонные мосты.

«Все делают свое дело. Разбираемся также с людьми, отвечающими за ПВО Одесской области. Оставьте, пожалуйста, этот диалог между мной и главкомом (Сырским – Ред.)», – добавил глава государства.

Напомним, РФ хочет изолировать юг Украины и Одессу. Российская армия целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру области. В частности, накануне вечером оккупанты нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре. Погибли восемь человек.

Кроме того, 18 декабря в районе села Маяки армия РФ атаковала дроном авто, двигавшееся в сторону моста в районе Днестровского лимана. В салоне была мать и трое детей. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

