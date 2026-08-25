Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой: зачем оккупанты атакуют пункты пропуска

Россия целенаправленно выжигает КПП на границе с Молдовой

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В ночь на вторник, 25 августа, российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска «Виноградовка-Вулканешты» на границе с Молдовой. Это третье за последнюю неделю нападение повлекло за собой пожар и временно остановило работу всего дунайского логистического коридора на юге страны.

О последствиях и причинах этих систематических вражеских ударов сообщает BBC.

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Хронология ночного удара

По данным молдавских пограничников, в 02.51 их радары зафиксировали движение российского беспилотника с территории Украины. Уже в 02:55 дрон ударил по украинскому пункту пропуска, повредил инфраструктуру и спровоцировал пожар.

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По счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв, однако пограничники временно приостановили пропуск транспорта и направили поток людей на другие КПП. Около 03:49 прогремели еще два взрыва от падения беспилотников на украинской территории, а впоследствии силы ПВО сбили очередной вражеский аппарат недалеко от границы.

Зачем Россия выжигает сухопутный коридор

В последние месяцы оккупанты целенаправленно уничтожают альтернативные транспортные пути. Украина перешла на них из-за утраты трети экспортных мощностей в черноморских портах.

Сначала враг нанес ракетный удар по мосту возле села Маяки, а затем атаковал пункты пропуска вблизи «Рени — Джурджулешты» и таможенный пост «Табаки». Американские аналитики (ISW) называют эти удары частью продуманной кампании по уничтожению сухопутного маршрута в Румынию и Молдову.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал мировое сообщество жестко отреагировать на этот террор гражданской инфраструктуры.

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"Очевидная закономерность: Россия целенаправленно пытается нарушить транспортное сообщение между нашими государствами и дестабилизировать регион", - подчеркнул министр.

Угрозы российских пропагандистов

Кремль избегает официальных комментариев по ситуации, российские военные пропагандисты открыто подтверждают цель этих атак. Один из известнейших военкоров Александр Коц заявил, что после блокировки морских путей российская армия взялась за сухопутную логистику союзников.

«Три молдавских мы за неделю вывели из игры, пусть даже временно. По меньшей мере, восемь адресов, по которым также предстоит поработать», — пригрозил российский пропагандист.

оккупанты сфокусировали свое внимание на бессарабском треугольнике между Черным морем, Дунаем и Молдовой. Через этот участок проходят ключевые грузы из европейских стран. Несмотря на постоянные разрушения, украинские службы возобновляют работу пунктов пропуска в течение одного-двух суток, а власти продолжают переговоры с Кишиневом по расширению транзитных маршрутов.

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Напомним, Россия устроила по границе с Молдовой. В результате вражеского удара международный пункт пропуска охватил пожар . Пропуск граждан и транспортных средств из-за атакованного пункта пропуска приостановлен.

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