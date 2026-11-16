Россия целый день атакует Украину с севера до юга: есть погибшие, поврежденные предприятия и энергообъекты (фото, видео)

Атака на Украину 16 ноября / © ТСН

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В понедельник, 16 ноября, российские войска атаковали сразу несколько регионов Украины. Под ударом оказались Запорожье, Днепр, Сумы, Кривой Рог, Киевщина, Одесщина, Харьковщина и Чернигов. В результате обстрелов погибли и ранены.

Каковы последствия российских обстрелов в разных областях — собрали в материале ТСН.ua.

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Запорожье под атакой FPV-дронов: погибли два человека

Утром российские войска атаковали Запорожскую область. В селе Беленькое FPV-дрон попал в объект гражданской инфраструктуры — погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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«Еще один смертельный удар пришелся на Хортицкий район Запорожья. В результате атаки беспилотника погибла женщина, еще два человека получили ранения. На месте попадания загорелось транспортное средство», — говорится в сообщении.

Под атакой оказался и космический район города. Там FPV-дрон попал в здание районной администрации. В результате удара повреждено служебное помещение и выбиты окна. Ранения получила 22-летняя женщина.

Атака на Днепр: ночной обстрел унес жизни человека, днем РФ ударила по предприятию

Ночная атака российских беспилотников на Днепр привела к гибели человека. Еще 13 человек получили ранения. Двое пострадавших мужчин в возрасте 26 и 47 лет находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывная волна повредила жилые многоэтажки: в домах выбило окна и изуродовало балконы. На дорогах загорелись автомобили.

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Однако на этом атаки на город не прекратились. Днем, когда сохранялась угроза баллистического удара, в Днепре снова раздались взрывы. На этот раз россияне попали в предприятие пищевой промышленности. На территории объекта вспыхнул пожар. Информацию о возможных пострадавших уточняют.

Обстрелы Сум и Кривого Рога: РФ применила баллистику и «Бандероли»

Утром взрывы раздались и в Сумах. В это время в регионе продолжалась воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет — Воздушные силы сообщали о фиксации баллистики в Сумской области.

Тем временем в Кривом Роге российские войска нанесли два удара по объекту инфраструктуры. Как сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул:

«Враг атаковал город двумя баражировочными боеприпасами „Бандероль“. После атаки на месте приступили к аварийно-спасательной операции».

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Россияне атаковали Киевскую область: повреждены дома и складские помещения

Утром российская атака добралась до Вышгородского района Киевской области. Под удар попали складские помещения предприятия — после попадания там возник пожар.

Также повреждены четыре частных дома. По предварительной информации Киевской ОВА, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Атака РФ на Одесскую область: более 52 тысяч семей остались без света

Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области. По информации ДТЭК «Одесские электросети», из-за повреждений энергообъектов без электроснабжения остались 52,2 тысячи семей».

В ходе атаки также пострадала производственная площадка компании. Там выбиты окна, повреждены потолки и двери. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы вернуть свет потребителям.

Атака РФ на Харьковщину: в центре Балаклеи погиб человек

Днем российские войска атаковали центральную часть Балаклеи в Харьковской области. В результате удара один человек погиб, еще четверо получили ранения.

«Обстрел повредил почтовое отделение, грузовой автомобиль и три легковушки», — сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Чернигов: удар по двум предприятиям унес жизни двух человек

Днем российские войска атаковали два предприятия в Чернигове. Сначала сообщалось об одном пострадавшем, однако впоследствии информацию о последствиях удара уточнили: погибли два человека.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

«К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека», — написал он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский предупредил о готовящемся Россией новых массированных ударах по Украине. По его словам, у украинской разведки есть соответствующая информация.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также сообщил, что российские войска готовят очередную атаку, в том числе на энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, враг не отказался от планов бить по объектам критической инфраструктуры, поэтому Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны.

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