Россия целый день обстреливает Сумскую область: среди раненых есть дети

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Россия в течение дня и вечера совершила серию атак на Сумский район, используя управляемые авиационные бомбы (КАБ) и ударные беспилотники. В результате вражеских ударов пострадали мирные жители и критическая инфраструктура региона.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Враг целенаправленно направил удары по гражданской инфраструктуре. В результате взрывов в Сумской общине зафиксировано повреждение жилых домов и автомобилей местных жителей.

По предварительной информации, ранения получили два гражданских лица. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок. Всем травмированным оказывается необходимая медицинская помощь, врачи оценивают их состояние.

Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры часть жителей района временно осталась без электроснабжения.

В ОВА подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию, медицинские учреждения и другие критически важные объекты жизнеобеспечения продолжают функционировать: там, где это необходимо, они переведены на резервные источники питания.

«Профильные и аварийные службы действуют по определенному алгоритму для ликвидации последствий атак. Продолжается обследование территорий и уточнение всех последствий», — говорится в сообщении.

Напомним, на южном направлении фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Самая напряженная ситуация сложилась в районе Гуляйполя, где враг пытается прорвать украинскую оборону, бросая в бой новые силы, в том числе десантные подразделения.

За сутки на Гуляйпольском, Ореховском и Александровском направлениях зафиксировано около 50 боеприкосновений, из которых 31 — вблизи Гуляйполя. Кроме пехотных штурмов, российские войска активно применяют авиацию и управляемые авиабомбы, разрушая населенные пункты.