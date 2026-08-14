Россия цинично атаковала центральную область: "прилетело" в жилой дом, первые детали

Пожар в Кировоградской области в результате российской атаки 14 августа / © Твоя газета

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российская армия атаковала Кировоградскую область в ночь на 14 августа. Враг целил по одному из инфраструктурных объектов и повредил частный жилой дом.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Реклама

Во время ночной вражеской атаки на Кировоградщину под ударом оказался один из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе. В результате российских ударов также поврежден частный жилой дом.

Реклама

К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели уже ликвидировали очаги возгорания.

«Спасибо спасателям и всем службам за оперативную работу!» — подчеркнул глава ОВА.

К слову, вечером 13 августа российские оккупанты ударили по Запорожскому району, попав в проезжую часть возле автомобиля. Пострадали два человека — 25-летняя женщина и 5-летний ребенок, которым оказывают медицинскую помощь.

Новости партнеров