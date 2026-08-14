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- Украина
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Россия цинично атаковала центральную область: "прилетело" в жилой дом, первые детали
Под ударом оказался один из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе.
Российская армия атаковала Кировоградскую область в ночь на 14 августа. Враг целил по одному из инфраструктурных объектов и повредил частный жилой дом.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Во время ночной вражеской атаки на Кировоградщину под ударом оказался один из инфраструктурных объектов в Кропивницком районе. В результате российских ударов также поврежден частный жилой дом.
К счастью, обошлось без пострадавших. Спасатели уже ликвидировали очаги возгорания.
«Спасибо спасателям и всем службам за оперативную работу!» — подчеркнул глава ОВА.
К слову, вечером 13 августа российские оккупанты ударили по Запорожскому району, попав в проезжую часть возле автомобиля. Пострадали два человека — 25-летняя женщина и 5-летний ребенок, которым оказывают медицинскую помощь.