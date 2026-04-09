Укрзализныця / © Укрзализныця

Российская пропаганда пытается оправдать атаки на украинскую железную дорогу ложными заявлениями о том, что гражданский подвижной состав якобы был передан военным.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

По данным Центра, вражеские ресурсы распространяют тезис, якобы из-за передачи поездов на нужды ВСУ «Укрзализныця» отменяет ряд рейсов в Харьковской и Полтавской областях. Однако никаких подтверждений или доказательств этим утверждениям пропагандисты не дают.

В ЦПД отмечают, что реальная причина отмены рейсов или изменения расписания поездов — это систематические российские обстрелы инфраструктуры, а не использование вагонов армией. Пропаганда РФ намеренно игнорирует последствия собственных атак, приводящих к повреждениям путей и подвижному составу.

Аналитики Центра отмечают, что с помощью таких манипуляций Кремль пытается легитимизировать военные преступления, а именно:

целенаправленные удары по железнодорожным узлам;

обстрелы вокзалов;

атаки на пассажирские поезда.

Попытки оправдать удары по гражданским объектам военной целесообразностью являются частью информационной кампании РФ, которая направлена на сокрытие прямых атак по мирному населению и логистической сети Украины.

Атаки РФ на поезда - последние новости

Напомним, российские войска изменили тактику и теперь прицельно атакуют пассажирские поезда, из-за чего «Укрзализныця» вводит жесткие протоколы безопасности с преждевременной остановкой поездов и правилами эвакуации по примеру авиации.

Ранее мы писали, во время воздушной атаки российской террористической армии в ночь на 22 марта на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница пассажирского поезда Илона Волк. Молодая девушка только недавно закончила стажировку в Германии и вернулась на работу в Украину.