Россия цинично оправдывает удары по пассажирским поездам — что придумали
В ЦПИ объяснили, почему Россия заявляет об использовании гражданских поездов для нужд ВСУ.
Российская пропаганда пытается оправдать атаки на украинскую железную дорогу ложными заявлениями о том, что гражданский подвижной состав якобы был передан военным.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
По данным Центра, вражеские ресурсы распространяют тезис, якобы из-за передачи поездов на нужды ВСУ «Укрзализныця» отменяет ряд рейсов в Харьковской и Полтавской областях. Однако никаких подтверждений или доказательств этим утверждениям пропагандисты не дают.
В ЦПД отмечают, что реальная причина отмены рейсов или изменения расписания поездов — это систематические российские обстрелы инфраструктуры, а не использование вагонов армией. Пропаганда РФ намеренно игнорирует последствия собственных атак, приводящих к повреждениям путей и подвижному составу.
Аналитики Центра отмечают, что с помощью таких манипуляций Кремль пытается легитимизировать военные преступления, а именно:
целенаправленные удары по железнодорожным узлам;
обстрелы вокзалов;
атаки на пассажирские поезда.
Попытки оправдать удары по гражданским объектам военной целесообразностью являются частью информационной кампании РФ, которая направлена на сокрытие прямых атак по мирному населению и логистической сети Украины.
Атаки РФ на поезда - последние новости
Напомним, российские войска изменили тактику и теперь прицельно атакуют пассажирские поезда, из-за чего «Укрзализныця» вводит жесткие протоколы безопасности с преждевременной остановкой поездов и правилами эвакуации по примеру авиации.
Ранее мы писали, во время воздушной атаки российской террористической армии в ночь на 22 марта на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница пассажирского поезда Илона Волк. Молодая девушка только недавно закончила стажировку в Германии и вернулась на работу в Украину.