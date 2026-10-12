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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия творит в Олешках целенаправленный геноцид: Зеленский призвал мир вмешаться

Блокада оккупированных Олешек в Херсонской области усложняет доступ гражданского населения к еде и гуманитарной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в целенаправленном создании условий уничтожения людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Зеленский о геноциде в Олешках

Зеленский о геноциде в Олешках / © Associated Press

Оккупированный город Олешки Херсонской области оказался в условиях искусственно созданной россиянами гуманитарной катастрофы, которую президент Украины Владимир Зеленский назвал целенаправленным геноцидом. Он призвал мир помочь людям в Олешках.

Об этом Зеленский заявил на Варшавском форуме безопасности 12 октября.

Зеленский призвал мир помочь оккупированным Олешкам

Зеленский охарактеризовал блокаду и принудительный голод в Олешках как спланированное уничтожение гражданского населения. По словам Зеленского, россияне намеренно блокируют самые необходимые вещи для выживания местных жителей.

«Конечно, это геноцид. Примером такого геноцида есть Олешки. Это город в Украине, который сравняли с землей. Где россияне не давали ни детям, ни взрослым получать еду. Сейчас мы говорим не о голоде там, а о геноциде. Мы пытаемся помочь этим людям под оккупацией», — сказал президент.

Он добавил, что Украина аккумулирует все возможные ресурсы для поддержки людей в блокаде, но реализация помощи остается сверхсложной задачей из-за полного контроля территории российскими войсками.

В то же время Зеленский поблагодарил международное сообщество, иностранных партнеров и каждого, кто принимает участие в усилиях, направленных на освобождение украинских земель и возвращение граждан под защиту своего государства.

Голод в Олешках: последние новости

Напомним, журналисты «Слідство.Інфо» идентифицировали российские военные подразделения, причастные к гуманитарной катастрофе и блокаде в оккупированных Олешках. По данным расследователей, гражданское население морят голодом военнослужащие 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

126-ю бригаду береговой обороны сформировали в аннексированном Крыму 2014 года из бывших украинских военных-предателей. Формирование понесло тяжелые потери под Вознесенском и сейчас воюет в Херсонской области в составе группировки «Днепр», испытывая системный кризис и недостаток поставок. Расследователи установили экс-командира подразделения полковника Олега Александрова, который хвастался уничтожением украинцев, и вероятного нынешнего руководителя — Константина Кочеткова.

Вторым причастным подразделением является «элитный» 331 парашютно-десантный полк из Костромской области под командованием Олега Морозова. Этот полк известен расстрелом украинских воинов под Иловайском в 2014 году, а во время полномасштабного вторжения участвовал в боях в Киевской области, под Сватовым, Кременной, Бахмутом и Часовым Яром, после чего был зафиксирован в районе Олешек.

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