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Россия убила двух спасателей в Запорожье: четверо детей остались без родителей
Российский удар по Запорожскому району унес жизни двух спасателей, прибывших помогать людям после обстрела.
В Запорожском районе в результате повторного российского удара погибли два спасателя ГСЧС, еще двое получили ранения. Погибшим было по 44 года. Дома их ждали жены и дети.
Об этом сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.
По его словам, утром 2 ноября русские войска атаковали учебное заведение в одном из населенных пунктов Запорожского района. На место прибыли спасатели и полицейские.
Из-за угрозы повторного обстрела чрезвычайники перешли в укрытие, однако оккупанты снова ударили по месту предварительного попадания.
В результате атаки разрушен спортивный зал и хозяйственное сооружение, повреждено здание учебного заведения. Также уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.
Что известно о погибших спасателях
Жертвами российской атаки стали Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Обоим было по 44 года.
Денис почти 12 лет работал в службе гражданской защиты. Алексей присоединился к рядам спасателей 2013 года и более 13 лет служил в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья.
Оба были удостоены государственных наград. Денис получил награду президента Украины «За оборону Украины». Алексей имел такую же награду и медаль «Защитнику Отчизны».
Без родителей остались четверо детей: 18-летний и 19-летний сыновья, а также 12-летняя и 8-летняя дочери.
«Россия унесла жизни двух людей, посвятивших себя спасению других. Двух коллег, собратьев, часть нашей большой спасательной семьи», — отметил Даник.
Глава ГСЧС выразил соболезнования семьям погибших.
Двое раненых спасателей находятся в больнице. На месте российской атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.
Россияне атаковали состав в Запорожье: вспыхнул масштабный пожар
Напомним, вечером 1 ноября российские войска нанесли авиаудар по складскому помещению в Запорожье. В результате попадания возник масштабный пожар.
Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидировали возгорание на площади 600 квадратных метров и не допустили дальнейшего распространения огня. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Ранее российские войска также атаковали торговый объект в Запорожье, в результате чего вспыхнул пожар.