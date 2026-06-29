Россия убила пятерых мирных жителей крупного областного центра: кто среди погибших

Атака РФ на Днепр

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В результате российской атаки на Днепр погибли пятеро гражданских людей.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, среди погибших — женщина, работавшая оператором линии заготовок для производства пластиковых бутылок, мужчина, также задействованный в производстве, а также трое строителей, которые восстанавливали крышу цеха после предварительных ударов РФ.

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«Это люди, которые просто работали во благо своего родного города», — написал Филатов.

Городской голова выразил соболезнования семьям погибших.

Также в больницах Днепра остаются пострадавшие в результате атаки. У людей зафиксированы тяжелые осколочные ранения и переломы. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.

Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру города, в результате чего погибли мирные жители.

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Напомним, утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру.

На днях кафиры нанесли удар по Днепру кассетной ракетой типа «Искандер». В результате атаки зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе повреждены

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