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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия убила пятерых мирных жителей крупного областного центра: кто среди погибших

Российская атака на Днепр унесла жизни пятерых мирных жителей. Борис Филатов рассказал о погибших и пострадавших.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
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Россия убила пятерых мирных жителей крупного областного центра: кто среди погибших

Атака РФ на Днепр

В результате российской атаки на Днепр погибли пятеро гражданских людей.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, среди погибших — женщина, работавшая оператором линии заготовок для производства пластиковых бутылок, мужчина, также задействованный в производстве, а также трое строителей, которые восстанавливали крышу цеха после предварительных ударов РФ.

«Это люди, которые просто работали во благо своего родного города», — написал Филатов.

Городской голова выразил соболезнования семьям погибших.

Также в больницах Днепра остаются пострадавшие в результате атаки. У людей зафиксированы тяжелые осколочные ранения и переломы. Медики продолжают оказывать им необходимую помощь.

Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру города, в результате чего погибли мирные жители.

Напомним, утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру.

На днях кафиры нанесли удар по Днепру кассетной ракетой типа «Искандер». В результате атаки зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе повреждены

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Дата публикации
Количество просмотров
126
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