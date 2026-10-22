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Россия убила семью в Запорожье: подробности атаки
Россия ударила по Запорожью. Погибла молодая семейная пара.
Россия вечером 22 октября атаковала Запорожье. В результате погибла супружеская пара.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Атака РФ на Запорожье 22 октября — что известно
По информации ОВА, российский удар пришелся по частному дому, разрушив жилье.
«Россия убила семью своим ударом. Погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина», — сообщил Михаил Семикин.
Чиновник также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате очередного обстрела города.
Война в Украине — последние новости
Напомним, армия РФ 21 октября атаковала беспилотниками Ровенскую область и попала по заведению торговой сети «Метро».
Ранее мы писали, что у украинской разведки есть информация об определенных Кремлем приоритетах дальнейших атак против украинцев в ближайшие недели.