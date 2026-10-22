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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия убила семью в Запорожье: подробности атаки

Россия ударила по Запорожью. Погибла молодая семейная пара.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Спасатели

Спасатели / © Associated Press

Россия вечером 22 октября атаковала Запорожье. В результате погибла супружеская пара.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Атака РФ на Запорожье 22 октября — что известно

По информации ОВА, российский удар пришелся по частному дому, разрушив жилье.

«Россия убила семью своим ударом. Погибли 37-летний мужчина и 38-летняя женщина», — сообщил Михаил Семикин.

Чиновник также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате очередного обстрела города.

Война в Украине — последние новости

Напомним, армия РФ 21 октября атаковала беспилотниками Ровенскую область и попала по заведению торговой сети «Метро».

Ранее мы писали, что у украинской разведки есть информация об определенных Кремлем приоритетах дальнейших атак против украинцев в ближайшие недели.

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