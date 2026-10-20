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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия убила учительницу и ее маленькую дочь в Харьковской области: что известно о жертвах вражеской атаки

В результате российского удара по Новой Водолаге на Харьковщине 19 октября погибла учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Инна Марюхна и ее однолетняя дочь Ангелина

Инна Марюхна и ее однолетняя дочь Ангелина / Фото: Нововодолажский лицей/Facebook

В результате атаки россиян по Новой Водолаге в Харьковской области 19 октября погибли учительница местного лицея Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

Женщина учила учащихся начальных классов, рассказали ее коллеги из Новолагского лицея №1.

«Никакие слова не способны передать отчаяние от этой невосполнимой утраты. Трудно поверить, что оборвались две жизни, погасли мечты и надежды, которые должны еще осуществляться и процветать.

Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, обучала первых жизненных шагов и дарила детям все тепло своего сердца. Ее доброта, искренность и профессионализм будут навсегда жить в памяти коллег и воспитанников. Страшная боль, которая вместе с ней ушла и ее дочь Ангелина», — написали в учебном заведении.

Напомним, 19 октября российский беспилотник «Герань» попал по центральному парку в Новой Водолаге. В момент атаки там находились многие люди, в том числе семьи с детьми. Из-за обстрела погибли двое детей и четверо взрослых — женщины 28, 34 и 36 лет, а также мужчина примерно 40 лет. Убитым девушкам было 11 и 1 год. Пострадали еще 15 человек, среди которых 7 детей. Среди жертв была 1-летняя Ангелина, погибшая в собственной коляске. Мать девочки также получила ранения и умерла впоследствии в больнице.

В общине 20 октября объявили Днем траура.

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