Россия убила женщину, которая работала по хозяйству на Черниговщине: фото

В ходе очередного обстрела пограничного с Россией Новгород-Сиверского района погибла мирная жительница.

В среду, 14 июня, российская армия произвела обстрел Черниговской области. В результате атаки погибла мирная жительница в Новгород-Сиверском районе.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, тщательно задокументировала военное преступление россиян.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь полиции открыл производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

В сообщении уточнили, что 55-летняя женщина погибла в результате вражеских обстрелов в тот момент, когда возилась по хозяйству.

В полиции призывают граждан, проживающих в приграничных с Россией областях, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно находиться в укрытии.

Напомним, накануне, 13 июня, российские оккупанты обстреляли на Сумщине автомобиль. Погибли шесть человек.

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