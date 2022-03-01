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Россия убивает гражданских: с начала войны РФ против Украины погибли больше 30 человек на Донбассе

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Ранены 181 человек.

За шесть дней войны, от 24 февраля, российская армия убила 33 мирных жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

В течение 1 марта (на 22:00) россияне ранили на подконтрольной Украине территории Донецкой области еще 22 гражданских. Один ранен в Опытном, а 21 человек пострадал в Мариуполе.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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