Россия убивает гражданских: с начала войны РФ против Украины погибли больше 30 человек на Донбассе

Россия убивает гражданских: с начала войны РФ против Украины погибли больше 30 человек на Донбассе

Ранены 181 человек.

За шесть дней войны, от 24 февраля, российская армия убила 33 мирных жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

В течение 1 марта (на 22:00) россияне ранили на подконтрольной Украине территории Донецкой области еще 22 гражданских. Один ранен в Опытном, а 21 человек пострадал в Мариуполе.