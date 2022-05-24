"Россия учится на собственных ошибках": эксперт Центра исследования армии о скоплении войск РФ на Донбассе

Россия сконцентрировала в Донбассе техники и личного состава в несколько раз больше, чем Украина.

Все потому, что Россия учится на предыдущих ошибках.

Такое мнение в эфире телеканала Freedom высказал эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Россия действительно сконцентрировала в несколько раз больше оружия, техники и личного состава, чем Украина, на отдельных направлениях. Так нужно делать согласно тактике и доктрине. Так Россия не делала, например, в феврале, когда они думали, что украинская армия не будет оказывать сопротивления. Поэтому они шли парадными колоннами. Сейчас Россия учится, учится на собственных ошибках. Поэтому враг стал более опасным. В феврале-марте Россия надеялась на легкую победу. Но Украина с каждым днем усиливается, поэтому они начинают воевать, как следует. Но, подчеркну, что слишком поздно. Каждый день Украина получает все больше западного вооружения", — говорит эксперт.

По его мнению, российская армия сейчас пытается добиться успеха в районе Северодонецка, для того ,чтобы выйти на границу Луганской области и заявить, что освободила так называемую "ЛНР".

"Оккупанты пытаются достичь этого любыми способами, бросая туда все, что имеют. Но украинская армия очень грамотно сопротивляется. Сейчас там ад. Но украинские воины эффективно сопротивляются", — резюмирует эксперт.

Напомним, что Россия бросает все резервы и не берет во внимание потери. Путин скрывает от общества эти потери, потому что для него это очень опасно. В перспективе это практически провал режима.

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