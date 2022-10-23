Россия ударами по энергетическим объектам пытается заставить Украину больше вкладываться в защиту и отвлечься от контрнаступления — ISW

Вчера, 22 октября, российские войска нанесли массированные ракетные и беспилотные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры в 9 областях. Атаками на эти объекты РФ хочет заставить Украину больше уделять внимание их защите, чем дальнейшему контрнаступлению.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны.

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Так, по сообщению Генштаба, ВС РФ нанесли 40 ракетных ударов и применили 16 иранских беспилотников Shahed-136 по украинской инфраструктуре. Из них Силам обороны удалось сбить 20 российских крылатых ракет и 11 российских беспилотников. Удары наносились по энергетической инфраструктуре в Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

"Укрэнерго" 22 октября объявила, что масштабы российских ударов 22 октября равнялись или превышали масштаб и эффект российских ударов 10-12 октября.

"Российские войска, вероятно, пытаются снизить волю Украины к борьбе и заставить украинское правительство применить дополнительные ресурсы для защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить эти ресурсы на контрнаступления Украины на востоке и юге. Очень маловероятно, что постоянные российские удары по украинскому гражданской инфраструктуре подорвут волю Украины к борьбе, но по мере понижения температуры они все больше будут создавать экономическую и гуманитарную проблему для Украины", — отмечают в Институте изучения войны.

Российские обстрелы и удары повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины за последние недели, что привело к полным отключениям электроэнергии по всей стране, а не только на линии фронта.

"Отключение света в сочетании с холодной зимней погодой и поврежденными гражданскими зданиями, вероятно, усугубит страдания гражданского населения Украины этой зимой. Российская кампания нацеливания на украинскую энергетическую инфраструктуру создает гуманитарную трагедию, не меняя существенной ситуации на поле боя, и российские оправдания для таких ударов становятся все слабее.", — отметили в ISW.

Напомним, что желание завладеть Бахмутом в Донецкой области затмило всю стратегическую логику оккупантов. В недавнем анализе аналитический центр Институт изучения войны назвал действия Пригожина, бросающего в бой заключенных в ППК "Вагнер" в Бахмуте "несущественными с оперативной точки зрения" после потери Россией Изюма.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский сообщил, что в некоторые районы удалось вернуть свет после российских атак 22 октября. В то же время, президент призвал украинцев ограничить потребление электричества.

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