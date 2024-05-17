Россия ударила авиабомбами по Харькову: первые подробности от власти

В городе было несколько попаданий.

В пятницу, 17 мая, российская оккупационная армия ударила управляемыми авиабомбами по Харькову. По меньшей мере, пятеро пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты нанесли два удара КАБами. В частности, по Холодногорскому району Харькова. Сначала Синегубов сообщал о пяти пострадавших. Впрочем, впоследствии мэр Игорь Терехов уточнил, что в городе один погибший и четверо раненых.

Мэр также сообщил, что в городе было несколько "прилетов". На местах попадания возникли пожары. По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Как сообщалось, менее часа назад, около 15:40, в Харькове произошли взрывы. К слову, тревога в области продолжается с 09:23.

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