Славянская ТЭС / © Donald Weber/Newsweek

Армия РФ 30 октября атаковала Славянскую ТЭС авиабомбами. Два человека погибли, есть раненые.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что россияне продолжают террор украинской энергетики и призвал мир к соответствующей реакции.

«Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС — удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира», — подчеркнул президент.

Напомним, утром 30 октября оккупанты наносили два удара по Славянску с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В результате обстрела погибли три человека, а также повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили.

