- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1398
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила авиабомбами по Славянской ТЭС: есть погибшие и раненые — Зеленский
Россияне обстреляли Славянскую ТЭС обстреляли авиабомбами.
Армия РФ 30 октября атаковала Славянскую ТЭС авиабомбами. Два человека погибли, есть раненые.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Глава государства подчеркнул, что россияне продолжают террор украинской энергетики и призвал мир к соответствующей реакции.
«Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС — удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира», — подчеркнул президент.
Напомним, утром 30 октября оккупанты наносили два удара по Славянску с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В результате обстрела погибли три человека, а также повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили.