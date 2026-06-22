Россия ударила авиабомбами по украинскому городу: есть раненые

Атака РФ на Сумщину 22 июня

Реклама

Российские войска вечером 22 июня атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Под удар попала промышленная зона общины.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака РФ на Сумы 22 июня — что известно

По предварительным данным, россияне сбросили на окраины города шесть управляемых авиабомб (КАБ). В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура и один человек.

Реклама

Из-за обстрела пострадал водитель общественного транспорта, который находился рядом с местом взрыва. Раненого срочно везут в больницу.

«Предварительно, повреждения тяжелые», — отметил Олег Григоров.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, информация по масштабам разрушений и другим последствиям вражеской атаки уточняется.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские военные снова терроризировали Запорожье «Шахедами», воюя с частным сектором. Три человека погибли, еще 10 — ранены.

Реклама

Также в результате ракетного удара по Одесской области 21 июня погиб человек, еще трое пострадали.

Недавно Россия атаковала Полтавский район — в результате попаданий погибли и более 10 травмированы.

Новости партнеров