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Россия ударила авиабомбой по областному центру: повреждена пятиэтажка, есть пострадавшие и погибшие (обновлено)
В Слободском районе Харькова авиабомба попала в многоэтажку.
Днем 5 октября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждена пятиэтажка.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака РФ на Харьков — что известно
По его словам, в результате российского удара по Слободскому району один человек погиб, еще 35 получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.
Как сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди. По его информации, на данный момент известно о трех погибших и еще 29 пострадавших, среди них трое детей. Один из пострадавших — дворник.
На месте вражеской атаки уже работают все необходимые экстренные службы.
Война в Украине — последние новости
Напомним, ранее 4 октября российская армия нанесла удар по высотному многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, шесть человек пострадали.
Также из-за систематических российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Украине критически не хватает резервных локомотивов. Для спасения экспорта зерна и руды власти пытаются договориться о помощи с европейскими партнерами.