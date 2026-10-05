Россия ударила авиабомбой по областному центру: повреждена пятиэтажка, есть пострадавшие и погибшие (обновлено)

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Днем 5 октября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждена пятиэтажка.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Атака РФ на Харьков — что известно

По его словам, в результате российского удара по Слободскому району один человек погиб, еще 35 получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Как сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов, под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди. По его информации, на данный момент известно о трех погибших и еще 29 пострадавших, среди них трое детей. Один из пострадавших — дворник.

На месте вражеской атаки уже работают все необходимые экстренные службы.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее 4 октября российская армия нанесла удар по высотному многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, шесть человек пострадали.

Также из-за систематических российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Украине критически не хватает резервных локомотивов. Для спасения экспорта зерна и руды власти пытаются договориться о помощи с европейскими партнерами.

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