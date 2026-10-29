Россия ударила авиабомбой по пятиэтажке на Харьковщине: под завалами могут быть люди

Взрыв

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Днем 29 октября Россия ударила авиабомбой по пятиэтажке в Изюме на Харьковщине. Дом частично разрушен.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Россия атаковала дом в Изюме — что известно

По словам главы ОВА, авиабомба попала прямо в жилой дом и сильно его разрушила.

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«Попадание зафиксировано в 5-ти этажное здание с последующим частичным разрушением с 1 по 5 этажи», — сообщил Синегубов.

На месте попадания немедленно приступили к поисково-спасательным работам. Олег Синегубов также добавил, что в результате атаки РФ, по предварительным данным, пострадали 5 человек, которым оказывают медицинскую помощь.

«Под завалами могут находиться люди. Продолжается поисково-спасательная операция», — отметил председатель ОВА.

Глава области отметил, что все экстренные службы привлечены и работают в усиленном режиме, в том числе на месте происшествия продолжают работу подразделения ГСЧС, медики и правоохранители.

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Напомним, еще раньше российские войска нанесли удары по населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали два человека, а пожары возникли в Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

Ранее мы писали, что россияне нанесли удар дроном по гражданскому пассажирскому электропоезду в Днепре, в результате чего погибли 14 человек и 13 получили ранения.

Также днем 29 октября русская армия ударила по Чернигову. «Прилет» произошел по центральной части города. Погибли две 15-летние девочки.

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