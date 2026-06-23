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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила авиацией по Сумам: загорелся троллейбус, есть раненые (фото)

Вечером 22 июня российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумам, в результате чего пострадали три человека, а на одной из локаций после попадания загорелся троллейбус.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Сумы

Атака на Сумы

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям , российская армия атаковала Сумы вечером 22 июня. Попадание зафиксировали сразу на трех разных локациях.

На одном из мест удара вспыхнул пожар в троллейбусе. На место оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие все очаги возгорания.

В результате атаки ранения получили три человека. Им оказывается необходимая помощь.

В ГСЧС отметили, что специалисты завершили работы по ликвидации последствий обстрела. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Ранее сообщалось, что в Сумской области 17-летний парень взорвался на мине.

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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