Россия ударила баллистическими ракетами и дронами: что удалось уничтожить и какие регионы стали целями

Атака на Украину.

Ночью на 13 января армия РФ нанесла ракетные удары по Украине, а также атаковала беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 247 воздушных целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, россияне запустили 18 баллистических «Искандер-М» /зенитных управляемых ракет С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей и Крыма. Семь ракет «Искандер-К» оккупанты запустили из Курской и Белгородской областей.

Ночью РФ атаковала также 293 ударных БпЛА типа Shahed (200 штук), «Гербера» и беспилотников других типов. Дроны летели с направлений Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Качи в Крыму.

«Удары баллистики нанесены из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях», — подчеркнули ПС.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 247 целей:

две баллистические ракеты Искандер-М,

пять крылатых ракет Искандер-К,

240 БпЛА.

Военные отметили, что воздушные цели сбиты на севере, юге, востоке и в центре страны. Кроме того, зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Ночная атака РФ

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что РФ совершит атаку на энергетику. В частности, проблемы с электроснабжением возникли в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области.

Кроме того, с утра РФ снова запустила ракеты и десяти «Шахедов». В частности, военные предупреждали, что ракеты следуют в направлении Киевской области. По данным мониторинговых каналов, речь шла о крылатых ракетах «Искандер».

Руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко подчеркнул, что армия России атакует Киев баллистикой . Чиновник просил жителей столицы находиться в укрытиях.

