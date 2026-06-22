Россия ударила баллистикой по Одесщине: есть погибший, вспыхнул масштабный пожар

Ракета / © ТСН.ua

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Вечером российские войска нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе . В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера , удар пришелся по одному из аграрных предприятий региона. Из-за попадания возник пожар — загорелись автотехника и емкости с горючим.

Также в результате атаки было разрушено складское помещение предприятия. По предварительным данным, один человек погиб на месте, еще трое пострадали. Их состояние пока уточняется.

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На месте российского удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы. В Одесской областной военной администрации сообщили, что информация о последствиях атаки еще обновляется.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Запорожье , повредив объекты критической и промышленной инфраструктуры, в результате чего погибли два работника предприятия.

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