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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россия ударила баллистикой по Одесщине: есть погибший, вспыхнул масштабный пожар

Российская армия атаковала Одесщину баллистической ракетой «Искандер» , попав по сельскохозяйственному предприятию: один человек погиб, трое пострадали.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Вечером российские войска нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по территории сельскохозяйственного предприятия в Одесском районе . В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера , удар пришелся по одному из аграрных предприятий региона. Из-за попадания возник пожар — загорелись автотехника и емкости с горючим.

Также в результате атаки было разрушено складское помещение предприятия. По предварительным данным, один человек погиб на месте, еще трое пострадали. Их состояние пока уточняется.

На месте российского удара работают спасатели, медики и другие экстренные службы. В Одесской областной военной администрации сообщили, что информация о последствиях атаки еще обновляется.

Ранее сообщалось, что российские беспилотники атаковали Запорожье , повредив объекты критической и промышленной инфраструктуры, в результате чего погибли два работника предприятия.

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Дата публикации
Количество просмотров
43
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