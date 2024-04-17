Россия ударила баллистикой по Одесской области: что известно о последствиях

О пострадавших не сообщается.

Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области. Россияне совершили атаку на инфраструктурный объект в регионе.

Об этом сообщили Силы обороны пивдня Украины.

"Враг продолжает коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики. Утром атакована Одесщина. Под ударом снова инфраструктура региона", — говорится в сообщении.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что информация о пострадавших не поступала.

"Утром враг атаковал Одесщину. Цель террористов — снова инфраструктура региона. Еще раз призываю: будьте внимательны к сигналам воздушных тревог", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в Одессе раздался взрыв. Во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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