- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1307
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия ударила баллистикой по Украине: под атакой оказались несколько городов
Воздушные силы предупреждали об угрозе в ряде областей.
В ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения была объявлена в 02:27 в восточных, южных и центральных областях Украины.
Военные сообщали об угрозе запусков с территории Курской и Брянской областей РФ.
Затем Воздушные силы предупредили о запуске баллистических ракет в направлении Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.
По информации мониторинговых каналов, под российской атакой оказались Полтава, Кременчуг, Кривой Рог и Запорожье.
Позже глава Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил атаку баллистикой на город.
«Кривой Рог атакован двумя баллистическими ракетами. Возможны выходы», — говорится в сообщении.
Также информацию об обстреле подтвердил председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич.
«Полтавщина под атакой! Информация уточняется. Находитесь в безопасных местах», — заявил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что российские войска вечером 26 августа атаковали Роменскую общину на Сумщине, в результате чего погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека пострадали.
Мы ранее информировали, что российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой.