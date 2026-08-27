Россия ударила баллистикой по Украине: под атакой оказались несколько городов

Враг атаковал Украину баллистикой / © Getty Images

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В ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удары баллистическими ракетами по ряду регионов Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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Воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения была объявлена в 02:27 в восточных, южных и центральных областях Украины.

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Военные сообщали об угрозе запусков с территории Курской и Брянской областей РФ.

Затем Воздушные силы предупредили о запуске баллистических ракет в направлении Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.

По информации мониторинговых каналов, под российской атакой оказались Полтава, Кременчуг, Кривой Рог и Запорожье.

Позже глава Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил атаку баллистикой на город.

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«Кривой Рог атакован двумя баллистическими ракетами. Возможны выходы», — говорится в сообщении.

Также информацию об обстреле подтвердил председатель Полтавской ОВД Виталий Дьяковнич.

«Полтавщина под атакой! Информация уточняется. Находитесь в безопасных местах», — заявил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что российские войска вечером 26 августа атаковали Роменскую общину на Сумщине, в результате чего погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека пострадали.

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Мы ранее информировали, что российские войска атаковали Херсонскую ТЭЦ управляемой авиабомбой.

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