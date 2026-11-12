Россия ударила баллистикой под Киевом: начался пожар — первые детали

Спасатель / © Associated Press

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Ночью враг снова нанес комбинированный удар по Киевщине — летели баллистические ракеты и ударные беспилотники.

О последствиях атаки сообщили в КОВА.

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В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.



«На момент атаки на предприятии находились сотрудники. После оглашения воздушной тревоги все покинули территорию. Там обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.



Службы продолжают работать на местах, фиксировать последствия вражеской атаки и устанавливать масштабы повреждений.

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«Около 2 часов ночи в результате вражеской ракетной атаки произошло возгорание грузового автомобиля с бытовой химией возле складских помещений на ул. Объездной. Водитель получил значительные травмы головы, поражение глаза, руки и бедра. В состоянии средней тяжести он находится в больнице, предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — добавил в свою очередь Игорь Сапожко — городской руководитель Броваров.

Во время атаки пострадал водитель / © Игорь Сапожко/Facebook

Атака по Украине — последние новости

Сегодня, 12 ноября, россияне попали дроном в девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Произошло возгорание с третьего по шестой этажи, сообщил мэр Виталий Кличко.

Войска России ночью в четверг, 12 ноября, атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон и 123 ударными БпЛА типа Shahed (73 из них реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и имитаторами. В результате атаки попадание на 17 локациях, а также падение сбитых целей и обломков — на 18 локациях.







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