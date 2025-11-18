ТСН в социальных сетях

Россия ударила беспилотниками по Днепру: появились фото последствий

В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Светлана Несчетная
Последствия вражеского удара дронами по Днепропетровщине

Последствия вражеского удара дронами по Днепропетровщине / © Днепропетровская ОГА

Ночью Россия направила на Днепр и область беспилотники.

В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА в Telegram.

«Возникли сразу несколько пожаров. Изуродованы двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 — уничтожены», — отметил временный глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

  • В Новоалександровской громаде Днепровского района загорелось на территории частного домовладения. В Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура.

  • Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Попала по райцентру, Покровской и Красногригорьевской общинам.

Защитники неба уничтожили в области 33 беспилотника, сообщили в Воздушное командование ВСУ.

Напомним, в Днепре и районе из-за атаки российских дронов Поздним вечером 17 ноября возникли проблемы с электроснабжением — в некоторых районах сильно колеблется напряжение, жителям советуют временно выключить бытовые приборы.

