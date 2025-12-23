ТСН в социальных сетях

Россия ударила беспилотниками по Шостке: почти весь город без света и тепла

Коммунальные службы и больницы перешли на резервное энергоснабжение.

Беспилотники

Беспилотники / © ТСН

Во вторник, 23 декабря, российский агрессор совершил атаку на город Шостка Сумской области, применив ударные беспилотники. В результате удара разрушен объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

«Значительная часть абонентов осталась без электроэнергии и отопления», — отметил Нога.

Коммунальные предприятия и медицинские учреждения вынуждены были перейти на резервное энергоснабжение, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных объектов.

На местах разрушений работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты оценивают масштабы повреждений и проводят первоочередные работы по восстановлению электро- и теплоснабжения.

В настоящее время информация о нанесенном ущербе и возможных потерях уточняется.

Напомним, в результате массированной атаки в Одесской области под ударами оказались гражданские объекты — энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.

Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.

В Киевской области в Вышгородском районе произошел пожар в частном двухэтажном доме. В результате погибла 76-летняя женщина.

