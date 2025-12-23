- Дата публикации
Россия ударила беспилотниками по Шостке: почти весь город без света и тепла
Коммунальные службы и больницы перешли на резервное энергоснабжение.
Во вторник, 23 декабря, российский агрессор совершил атаку на город Шостка Сумской области, применив ударные беспилотники. В результате удара разрушен объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.
«Значительная часть абонентов осталась без электроэнергии и отопления», — отметил Нога.
Коммунальные предприятия и медицинские учреждения вынуждены были перейти на резервное энергоснабжение, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных объектов.
На местах разрушений работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты оценивают масштабы повреждений и проводят первоочередные работы по восстановлению электро- и теплоснабжения.
В настоящее время информация о нанесенном ущербе и возможных потерях уточняется.
Напомним, в результате массированной атаки в Одесской области под ударами оказались гражданские объекты — энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилищная инфраструктура.
Во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.
В Киевской области в Вышгородском районе произошел пожар в частном двухэтажном доме. В результате погибла 76-летняя женщина.