Россия ударила беспилотником по железнодорожной станции в Сумах: есть пострадавшие
В результате попадания двое пострадавших — это работники железной дороги.
В четверг, 23 октября, около 3:00 враг нанес удар беспилотником по территории железнодорожной станции в Сумах.
Об этом сообщил начальник Сумской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.
В результате попадания двое пострадавших — работники железной дороги.
35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.