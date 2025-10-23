Россия ударила беспилотником по железнодорожной станции в Сумах: есть пострадавшие

Поврежденные рельсы / © из соцсетей

В четверг, 23 октября, около 3:00 враг нанес удар беспилотником по территории железнодорожной станции в Сумах.

Об этом сообщил начальник Сумской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.

В результате попадания двое пострадавших — работники железной дороги.

35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

Последствия атаки уточняются.

Напомним, Россия снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками и другими враждебными средствами, порой было очень громко.